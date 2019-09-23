Тот самый Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 182

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:28 И вроде как всё складно получается, логично. Но почему в других странах по другому, да даже в других городах Казахстана наверное заливают лёд раньше или он есть круглый год? Тот же Рудный.