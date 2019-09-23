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≡ «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового дворца в Костанае объяснил отдел спорта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового дворца в Костанае объяснил отдел спорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха во Дворце спорта заменены не были. Поэтому при заливке льда в помещении образуется туман и конденсат, что приводит покрытие льда к негодности. Вопрос - на что потратили 381 млн тенге?
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§ юля елиссева
Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового...
юля елиссева


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Сообщений: 1262
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.09.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эффективные менеджеры они такие!
Нурлыботы, ваш выход!
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§ 1012
Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это да
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§ Тот самый
Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вроде как всё складно получается, логично. Но почему в других странах по другому, да даже в других городах Казахстана наверное заливают лёд раньше или он есть круглый год? Тот же Рудный.
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§ Тот самый
Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был там несколько раз на соревнованиях. Холодина жуткая. Говорят, когда приезжают шишки, то отопление включают и на трибунах вполне тепло, а в другое время экономят.
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§ юля елиссева
Re: «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.09.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а во времена Шукеева в ледовом совещания проводили. В итоге две трети тогдашних чиновников простатит заработали...
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§ abaika95
«Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового дворца в Костанае объяснил отдел спорта
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // итоге две трети тогдашних чиновников простатит заработали//

Боюсь спросить Юля откуда вы такую деликатную информацию знаете)))
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