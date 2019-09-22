drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2241





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17379

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: alex_60:

что с ними не так?

Всё с ними - так.

Читай - хлеб недели.

Алекс, это делают все магазины.

Чтобы не демпинговать, они это

по очереди делают,цены снижают.

И прибыль они имеют не за счёт-

повышения цен, а за счёт повышающегося

товарооборота. И так со всеми товарами...