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§ NG.kz
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский областной суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы Центра защиты прав потребителей г. Рудного и протеста прокуратуры Костанайской области. Коллегия по гражданским делам отменила решение суда первой инстанции.
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* abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все я надеюсь сериал "Руднинское колесо" закончился?) а хотя нет рассмотрение кассационной жалобы еще впереди) Сталкер что вам еще там не понравилось?) полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?)
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§ юля елиссева
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.09.19 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?)

Так именно это и "не понравилось"...
Как высказывал мнение на подготовках этого дела к апелляционному разбирательству судья-докладчик облсуда С.С.Кайкенов, требование по демонтажу объекта они не намерены рассматривать, так как аналогичное требование находится на рассмотрении в суде первой инстанции по второму гражданскому делу (в эконом. суде, где сейчас по делу экспертизы идут) и заявлено позже. Дел два.
По сути, частичное удовлетворение и не удовлетворяет.
Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный.
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* abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный//

Ну так подождите) второе то дело тоже может быть в вашу пользу и тогда уже колесо демонтируют) не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) там же на сколько я понимаю начнется серьезная возня с юр. бюрократией и поисками виноватого) может с "кассацией" вы зря решили?)
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§ Сталкер
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого )

Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц - разный. Да и основания исков не одни и те же в этих делах. Поэтому они формальны друг с другом и не связаны. Поэтому их в суде первой инстанции судьи в одно дело и не стали объединять, хотя право такое имели.
По кассации всё просто. Принцип такой. Если отсутствует решение суда о полном удовлетворении иска, то каждый без исключения такой судебный акт обжалуется в кассационном порядке, затем направляется ходатайство Председателю Верховного Суда о внесении представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов, затем ходатайство в Генпрокуратуру о внесении кассационного протеста. Это по КАЖДОМУ делу так, чтобы в дальнейшем не было упрёков лично в мой адрес или адрес организации. То есть сам принцип неизменен - до полного исчерпания национальных средств правовой защиты.
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* abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Это по КАЖДОМУ делу так, чтобы в дальнейшем не было упрёков лично в мой адрес или адрес организации//

Ясно)

Вот еще один вопрос за чей счет будет производится демонтаж? (если будет произведен) алатау, отдел строительства?
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§ Сталкер
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот еще один вопрос за чей счет будет производится демонтаж?

Интересный, конечно, вопрос...
Лично моё мнение таково. Должен быть приговор суда по уголовному делу о совершённых экономических и коррупционных преступлениях.
И все лица, признанные виновными судом в совершении уголовных правонарушений, должны нести перед государством СОЛИДАРНУЮ ответственность.
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