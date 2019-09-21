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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, что из Послания Токаева будет точно выполнено, так это освобождение малого бизнеса от проверок и, хуже того, от налогов. Я понимаю помощь малому бизнесу, который хоть что-либо производит. А о ком печемся мы?
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне адрес нужен..


в гугле забей. там все есть.
а то реклама как бы будет.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2019 - 11:46]
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Мне адрес нужен//

А вы Дракон что закупиться решили?) не долековато из Германии в Затоболовку за вишней мотаться?) или свои корыстные цели какие-то преследуете?)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге? Отстали от всего развитого мира лет на 50 не меньше и до сих пор не можете успокоиться.


Гладких благоприятных 70 лет для построения рая? Так что ли?
Страна была рождена в огромных муках, крови, разрухе, голоде мировой и гражданской войн, революции, распада, объединения… Вот что пришлось на долю народов СССР в эти страшные годы! Загляните в историю:ни одна страна, никто и никогда не переживал таких потрясений за такое короткое время! Никто и никогда не решал ТАКИХ задач за такое короткое время!Никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Да, попытка не удалась, но даром она не пропадёт!
Странно слышать от такого неглупого человека такой вопрос
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // никто и никогда не переживал таких потрясений за такое короткое время! Никто и никогда не решал ТАКИХ задач за такое короткое время!Никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости//

Да?) странно, а французская революция (свобода , равентство, братсво),американская революция, Парижская коммуна, по шаблону которых наши революционеры и двигали свое дело уже не в счет?) там если "заглянуть в историю" то такие дела делались, что просто поражаешься уму и храбрости деятелей того времени)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Да?) странно, а французская революция (свобода , равентство, братсво),американская революция,..."


Вы спорите со мной или с историей?
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вы спорите со мной или с историей?//

С историей как говорится не поспоришь) да и с вами я не спорю, а так констатирую факт) что кроме соц. революции 17-го были и еще великие свершения и подвиги во благо справедливости и человечности)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.09.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"что кроме соц. революции 17-го были и еще великие свершения и подвиги во благо справедливости и человечности)..."

Вы разницу между свершениями,революциями и проч. в разных странах и историей ОДНОЙ СТРАНЫ, которая просуществовала всего чуть более 70 лет, способны понять?
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