Цитата: Добринцофф:

У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге? Отстали от всего развитого мира лет на 50 не меньше и до сих пор не можете успокоиться.



Гладких благоприятных 70 лет для построения рая? Так что ли?

Страна была рождена в огромных муках, крови, разрухе, голоде мировой и гражданской войн, революции, распада, объединения… Вот что пришлось на долю народов СССР в эти страшные годы! Загляните в историю:ни одна страна, никто и никогда не переживал таких потрясений за такое короткое время! Никто и никогда не решал ТАКИХ задач за такое короткое время!Никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Да, попытка не удалась, но даром она не пропадёт!

Странно слышать от такого неглупого человека такой вопрос