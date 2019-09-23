abaika95 Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области #8





(Пользователи) Сообщений: 563

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:20 Цитата- // вот такая стоимость.. //



850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?)



Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация)





Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в обиду будь сказано) а так, просто субъективное мнение)