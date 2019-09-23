Цитата: abaika95:

не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого )

Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц - разный. Да и основания исков не одни и те же в этих делах. Поэтому они формальны друг с другом и не связаны. Поэтому их в суде первой инстанции судьи в одно дело и не стали объединять, хотя право такое имели.

По кассации всё просто. Принцип такой. Если отсутствует решение суда о полном удовлетворении иска, то каждый без исключения такой судебный акт обжалуется в кассационном порядке, затем направляется ходатайство Председателю Верховного Суда о внесении представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов, затем ходатайство в Генпрокуратуру о внесении кассационного протеста. Это по КАЖДОМУ делу так, чтобы в дальнейшем не было упрёков лично в мой адрес или адрес организации. То есть сам принцип неизменен - до полного исчерпания национальных средств правовой защиты.