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≡ Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое задание получили акимы городов и районов сегодня, 23 сентября. В областном акимате с участием исполнительной власти всех регионов обсудили механизмы удержания цен на социально-значимые товары.
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§ drakon
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17379
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почём хлеб, для норода?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почём хлеб, для норода?.


13 евроцентов за буханку.для
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* 1012
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до каких пор будут грабить народ
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§ maxsaf
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морковь, помню в детстве, насажали, что потом не знали куда девать. Ну с ней то какие проблемы?
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§ alex_60
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то свекла не вошла
в перечень социально значимых товаров.
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* abaika95
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
abaika95


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Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и следовало ожидать после такого лета)

Цитата- // Необходимо не допустить необоснованного увеличения цены на такой хлеб из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку//

Надеюсь удержат, иначе швах.
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§ drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17379
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
13 евроцентов за буханку.для

Цитата:
1012:
до каких пор будут грабить народ

Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой

неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400
и 500 граммов... :lol: :-o
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* abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
abaika95


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Сообщений: 563
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // вот такая стоимость.. //

850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?)

Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация)


Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в обиду будь сказано) а так, просто субъективное мнение)
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§ alex_60
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500 граммов..


все логично.
я за ком услуги летом плачу 16 евро, (зимой 35), плюс инт/тел 14.
ты платишь за это раз в 15 дороже.
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