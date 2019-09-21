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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, что из Послания Токаева будет точно выполнено, так это освобождение малого бизнеса от проверок и, хуже того, от налогов. Я понимаю помощь малому бизнесу, который хоть что-либо производит. А о ком печемся мы?
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне адрес нужен..


в гугле забей. там все есть.
а то реклама как бы будет.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2019 - 11:46]
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