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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, что из Послания Токаева будет точно выполнено, так это освобождение малого бизнеса от проверок и, хуже того, от налогов. Я понимаю помощь малому бизнесу, который хоть что-либо производит. А о ком печемся мы?
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§ Сыкымы
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.09.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: главное понастроить


конкретно по Затобольску:
ДСУ-4 помните? Понастроило дороги по всей области, и не только по нашей. Понастроило целый жилой микрорайон, включающий в себя многоквартирные дома и 4-х квартирные дома коттеджного типа, огроменный бытовой комплекс, понастроило свою медсанчасть (МСЧ-38). Там теперь районная больница, которая переехала из 5-этажного здания, стоящего наискосок от Затобольского стадиона, в котором теперь -вдумайтесь! - обитает Зареченский сельхозтехникум!!! А здания с/х техникума в Заречном стоЯт до сих пор с голыми окнами-глазницами, как в Аркалыке 90-х годов...
ДСУ-4 понастроило газовую котельную, которая отапливала свои немаленькие цеха + весь микрорайон + общественная баню для всех желающих. До 1997 года это всё более-менее слаженно работало. Потом пришли "эффективные менеджеры" - и где сейчас ДСУ-4? Где райбольница? Где сельхозтехникум? Где газовая котельная? Вы знаете, как сейчас отапливаются квартиры в этом микрорайоне?
Ну, кто сейчас строит дороги по области - вы точно знаете. И хаете, что строят неспециалисты. А специалисты, благодаря "эффективным менеджерам", - рассосались в поисках лучших менеджеров...
Затобольский завод железобетонных изделий (ЗЗЖБИ) понастроили - канул в Лету с приходом "эффективных менеджеров" в конце 90-х (ну зачем нам свои ж/б изделия - из России ведь проще привезти).
Затобольский завод по ремонту дорожной техники (ЗРДТ) - и технику ремонтировали, и свою продукцию помалу выпускали (автоцистерны пользовались спросом)- пришли "эффективные менеджеры" в конце 90-х - теперь там сидят торгаши.
ДК "Дорожник" понастроили, в самом центре - и кино там "крутили", и концерты - с приходом "эффективных менеджеров" теперь там тоже сидят торгаши.
Ну да, нам ведь хорошие дороги "дяденька "Ван" сделает, и плиты для домостроя проще из России возить... И ДК "Золотой колОсс" все культурные потребности населения обеспечивает... Потом с плитами спохватились - "ай-ай, дорого! Зачем же мы КЖБИ и ЗЖБИ в городе, и ЗЗЖБИ в Затобольске похерили???" А давайте привлечём инвесторов и новый ЗЖБИ понастроим, нам ведь старьё не нужно. А вы были на "новом" ЗЖБИ?
"Кустанайводстрой" помните? Который по всей области водоводы строил... С приходом "эффективных менеджеров" - где он теперь?
Вот вам и "понастроили"...

[Исправлено: Сыкымы, 22.09.2019 - 01:55]
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§ Мишаня
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.09.19 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ключевое слово "Как то
А сейчас сильно по другому? Построены нужные компактные производства. Магазины полны натуральными продуктами. Много СТО, в которых надёжные запчасти. И никто не бегает за импортом, потому что своего ничего нет! Вы, батенька, или приближенный к кормухе. Или один из эффективных менеджеров, которые доуправлялись фондами до ситуации, описанной постом выше
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.09.19 - 04:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хороший анализ на твердую 3

Анализа здесь нет никакого. Pro100 пара реплик. Еще автору не мешало бы хоть 31 канал смотреть, что ли.
Цитата:
Добринцофф:
Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?

Тоже не пойму. Здесь почему-то далее пошли какие-то интерпретации уже не столько слов автора, сколько мнения Добринцоффа. А ведь эти лавочники не только себя кормят, еще и дают как-то кормиться еще паре-тройке наемных работников. Возможно, они не платят за них пенисионку. Так хотя бы ТАК.
Более того. Все эти люди участвуют своими какими-то отчетами, бумажками в подсчете такого ВВП страны, как, примерно, в 52 трлн. тенге. И в этой баснословной сумме сидят около 29 трлн. тенге услуг, оказанных всем этим людом. Писал как-то
уже об этом. https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=772558&topic_id=35022&forumid=1#772558
Только насколько я помню, Саймон Смит обосновывал, что в ВВП надо учитывать доходы от услуг, когда за них платят, скажем так, туристы - приехали и оставили деньги здесь. А у нас все оказывают услуги друг другу, или продавец башмаков не лезет на территорию продавца костюмов, продуктов и тп. Деньги у них крутятся друг от друга, от армии бюджетников, ну еще от тех, кто что-то производит. И когда говорят, что долг не превысил столько-то процентов от ВВП - это напрягает. А сколько от реального ВВП? Сдается мне, что 02 это знает, поэтому и стремится что-то сделать. Так что лично меня Воронин вообще не впечатлил.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.09.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
? Где газовая котельная? Вы знаете, как сейчас отапливаются квартиры в этом микрорайоне?

Конечно знаю,в каждой квартире стоит индивидуальный газовый котёл и сейчас когда на улице сыро и прохладно ,жители Затобольска и я в том числе уже потихоньку включают отопление,а городские ждут когда добрый дядя Архимед даст добро на начало отопительного сезона, весной будет обратная ситуация на улице будет жара,но отопление не выключишь.
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§ Kairat stayer
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вы, батенька, или приближенный к кормухе. Или один из эффективных менеджеров, которые доуправлялись фондами до ситуации, описанной постом выше


Из числа так называемых лавочников, кормушки и менеджеры в данном случае ни при чём.
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§ Сыкымы
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.09.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в каждой квартире стоит индивидуальный газовый котёл

А в этих домах всё предусмотрено для индивидуального отопления? Дымоходы куда вывели - в форточку или в вентканал? Что-то маловато "плюсов" от "эффективного менеджмента"...
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да похоже что то личное против
Советского периода жизни.
Иначе объяснить нельзя.
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.09.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Добринцофф:
Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.
elektron:
Не по морям то я езжу, а вот всем выше перечисленным, как то обхожусь//

Електрон то за Макса отвечает, то теперь за г-на Воронина, эх)
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Електрон то за Макса отвечает, то теперь за г-на Воронина, эх)

Для понимания, постараюсь разъяснить. Если кто не понял? :-P
Я на комент отвечал от своего имени и соответственно от него же самого и писАл. Каким боком тут тов. Воронина приплели, не понял? :-x Тем более Макса? :-P
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.09.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Что-то маловато "плюсов" от "эффективного менеджмента"...

По вашему эффективный менеджмент-это неуклюжая вечно в долгах ,дырках,латках и опрессовках громадина, именуемая центрально отопление? :lol:
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где кстати магазин в Затоболовке.
Если приемлемо, туда будем ездить.
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Где кстати магазин в Затоболовке.

Мне тоже интересно.
Никакой рекламмы... :lol: :oops:
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.09.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?

Стесняюсь даже сказать: "Все !" Не веришь? Магазин Добринцофф'а знаешь? Мы построили.
Цитата:
Добринцофф:
Судя по тому с какой "любовью" и завидным постоянством вот уже несколько лет тов. Воронин пишет свои статейки про малый бизнес,ему точно было лучше.

Понятие "лучше" зависит от жизненных ценностей индивида:
"– Каковы же величайшие ценности, которые даются нам в жизни? – изрек вождь варваров. Это одна из тех вещей, которые полагается говорить в варварских кругах, чтобы поддержать свою репутацию.
Человек, который сидел справа от вождя, задумчиво допил коктейль из кобыльего молока и крови снежной кошки и высказался следующим образом:
– Чистый степной горизонт, ветер в твоих волосах, свежая лошадь под тобой.
Человек слева от вождя ответил:
– Крик белого орла в небесных высях, снегопад в лесу, верная стрела на твоей тетиве.
Вождь кивнул и произнес:
– Это, конечно же, вид убитого врага, унижение его племени, стоны и плач его женщин.
При столь вызывающем утверждении из-под всех бород послышалось одобрительное бормотание. Потом вождь уважительно повернулся к гостю, небольшой фигурке, заботливо отогревающей у огня отмороженные конечности, и обратился к нему со словами:
– Однако наш гость, чье имя – легенда, должен поведать нам истину: каковы же величайшие ценности в человеческой жизни? Гость прервал очередную неудачную попытку прикурить.
– Што ты шкажал? – беззубо прошамкал он.
– Я сказал: каковы же величайшие ценности в человеческой жизни?
Воины нагнулись поближе. Ответ героя стоило услышать. Гость долго и упорно думал, а потом с нарочитой неспешностью изрек:
– Горячая вода, хорошие штоматологи и мягкая туалетная бумага."
(с) Терри Пратчетт
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне тоже интересно


методом дедукции вычислил что магазин называется "Вишенка".
ава подтверждает это.
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
магазин называется "Вишенка"

Мне адрес нужен... :lol: :oops:
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