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§ NG.kz
Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил директор по связям с общественностью Госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай. По его словам, это связано с техническими работами в базе данных.
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§ maxsaf
Re: Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3287
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никакого понимания. Мы все работы связанные с приостановкой сервиса - ночью проводим: профилактику, обслуживание. И это в районном масштабе, даже не областном. А тут - сервис республиканского уровня.
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* drakon
Re: Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Просим проявить понимание",

Понимаем, цЫфризацЫя...
:lol: :oops:
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§ директор пляжа
Re: Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.09.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на вирусы проверяют авастом наверно..
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