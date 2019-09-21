Цитата: Добринцофф:

У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?

Стесняюсь даже сказать: "Все !" Не веришь? Магазин Добринцофф'а знаешь? Мы построили.

Цитата: Добринцофф:

Судя по тому с какой "любовью" и завидным постоянством вот уже несколько лет тов. Воронин пишет свои статейки про малый бизнес,ему точно было лучше.

Понятие "лучше" зависит от жизненных ценностей индивида:

"– Каковы же величайшие ценности, которые даются нам в жизни? – изрек вождь варваров. Это одна из тех вещей, которые полагается говорить в варварских кругах, чтобы поддержать свою репутацию.

Человек, который сидел справа от вождя, задумчиво допил коктейль из кобыльего молока и крови снежной кошки и высказался следующим образом:

– Чистый степной горизонт, ветер в твоих волосах, свежая лошадь под тобой.

Человек слева от вождя ответил:

– Крик белого орла в небесных высях, снегопад в лесу, верная стрела на твоей тетиве.

Вождь кивнул и произнес:

– Это, конечно же, вид убитого врага, унижение его племени, стоны и плач его женщин.

При столь вызывающем утверждении из-под всех бород послышалось одобрительное бормотание. Потом вождь уважительно повернулся к гостю, небольшой фигурке, заботливо отогревающей у огня отмороженные конечности, и обратился к нему со словами:

– Однако наш гость, чье имя – легенда, должен поведать нам истину: каковы же величайшие ценности в человеческой жизни? Гость прервал очередную неудачную попытку прикурить.

– Што ты шкажал? – беззубо прошамкал он.

– Я сказал: каковы же величайшие ценности в человеческой жизни?

Воины нагнулись поближе. Ответ героя стоило услышать. Гость долго и упорно думал, а потом с нарочитой неспешностью изрек:

– Горячая вода, хорошие штоматологи и мягкая туалетная бумага."

(с) Терри Пратчетт