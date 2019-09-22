Неравнодушный гражданин Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП... #8





(Пользователи) Сообщений: 32

Регистрация: 15.10.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:46 Ну я прям не знаю.. с 2х источников намекнули, что товарисч полисейский был чутка пьян.. а ваще бесит.. бесит то, что неспокойные товарисчи, думают либо в силу своей уверенности, либо в силу своей тупорылости все им с рук сойдет..а ведь сойдет же.. реально бесит.. рука руку моет.. отмажут, и слова не скажут...