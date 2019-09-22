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§ NG.kz
"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 59 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на три балла. На седьмом месте с 33 баллами располагается "Шахтер". В этом же туре "Астана" проиграла в Талдыкоргане "Жетысу" со счетом 2:1.
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§ Козлов я
Re: "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.09.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 59 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на три балла

Почему в спортивных новостях постоянные ляпы?
Не 59 очков ,а 58. Не на три балла,а на два. И не балла ,а очка.
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§ arman_kst
Re: "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы
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§ Тимур Гафуров
Re: "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 457
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.09.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Не 59 очков ,а 58. Не на три балла,а на два.

исправлено. спасибо
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