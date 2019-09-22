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§ NG.kz
Улица Садовая в поселке Дружба Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четыре года назад эту улицу перекопали для подведения воды и канализации. После чего обещали проложить дорогу. Однако на сегодняшний день таки дорогу не сделали.
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§ Ваш земляк
Re: Улица Садовая в поселке Дружба Костаная
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2674
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.09.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет ничего более постоянного,чем временное!Насколько помню,на улицах Дружбы в сторону Ударника асфальт - явление ооочень редкое.
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