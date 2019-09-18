Серый волк Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10647

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Цитата: elektron: Да не тот ход мысли, что можно в газетах передать? Нужно было книжный магазин открывать! Да не тот ход мысли, что можно в газетах передать? Нужно было книжный магазин открывать!



А жулики акиматские библиотеки ликвидировали! Это же целые кладези!



Лев Толстый, Абай Кунанбаев, полное собрание сочинений Достоевского!

Такие ценные кладези информации и купюр!



А в какую кстати газетуму заворачивали? В субъекта позорного бизнеса? Или аграрные новости?