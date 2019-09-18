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≡ «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, стоимость своих услуг Кумар Байжанов оценивал в суммы от 3 000 до 7 000 тенге с человека, из которых 1 000 тенге брала себе за услуги посредника гражданка РФ Галина Кравчук.
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§ таноми52
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата"Кравчук, которая арендовала газетный киоск по ул. Тауелсиздик, 114. В киоск приходили иностранные граждане, которым Кравчук озвучивала стоимость услуг. Денежные суммы в виде взяток передавались Байжанову в газетах под видом свежей прессы."


Но какова конспирация! :lol: 8-)
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§ elektron
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не тот ход мысли, что можно в газетах передать?
Нужно было книжный магазин открывать! :lol:
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§ Серый волк
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10647
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.09.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Да не тот ход мысли, что можно в газетах передать? Нужно было книжный магазин открывать! :lol:


А жулики акиматские библиотеки ликвидировали! Это же целые кладези!

Лев Толстый, Абай Кунанбаев, полное собрание сочинений Достоевского! :lol:
Такие ценные кладези информации и купюр! :lol: :lol: :lol:

А в какую кстати газетуму заворачивали? В субъекта позорного бизнеса? Или аграрные новости? :lol:
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§ Ваш земляк
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но какова конспирация!

Юстас - Алексу!
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§ Ваш земляк
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А в какую кстати газетуму заворачивали?

Наверное, в "Твой Шанс".
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§ Серый волк
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10647
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.09.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но какова конспирация! :lol: 8-)

Какой Тауелсиздык, такая и конспирация! :lol: Цитата:
Ваш земляк:
Юстас - Алексу!

Аааааа подрезал идею!
:lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

А Кравчук была там как радистка Кэт!
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§ denfostr
Re: «Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 22.09.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поделился с своими коллегами, вот и слили его с потрохами.
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