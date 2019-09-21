yudjin Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6114

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:37 Цитата: Тот самый:

А до этого авоськи верёвочные и сумки тканевые.

Я и сейчас пользуюсь... две штуки сохранилось.

Крепче советской авоськи ничего нет, когда банки с соленьями в подвал отношу.

Недавно, выхожу, а пацан соседский с круглыми глазами смотрит, грит, где вы это взяли?

Я отвечаю, в детстве своём...



С такой и в магаз можно сходить...кто со мной)



Но проблему мелких полиэтиленовых пакетиков это не решит. Люди привыкли к потребл...тству: удобно, не задумываясь оторвал...выкинул. Кто-нибудь стирает их, как наши мамы, развешивая на балконе на веревке?