Цитата: По словам главы Минэкологии, предполагается, что в магазинах пакеты будут продавать покупателям, а не выдавать бесплатно, как это зачастую происходит сейчас.



Да с какого перепуга пакеты - бесплатные? Любой расход магазина/продавца изначально заложен в цену товара, даже плата за вывоз мусора из контейнеров. Не министерство, а детский сад, чесслово... Даже некоторые школьники, и то уже знают, что конечный потребитель платит ЗА ВСЁ, в магазинах нет ничего бесплатного!!!