Цитата: юля елиссева:

Почему фотографии только сока и десертов? Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, показывающее степень прожарки? Блин, рано я на радостях пятерку влепила!

У меня тоже претензия! Почему Дора всегда обедает без спиртного? Может быть поэтому и испортила себе желудок, все-таки спиртное и обеззараживает и помогает переваривать пищу и возбуждает аппетит. К тому же, как всем нам известно, во всех меню есть раздел "Напитки", а значит обзоры заведения без учета этого раздела считаются неполноценными. Можно было бы брать с собой на задание мужчину, который в свою очередь взял бы на себя тяжелое бремя дегустации спиртных напитков совместно с предлагаемыми блюдами, тогда обзор был бы куда полнее, чем эти сюсюканья с женским уклоном.