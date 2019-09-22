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§ NG.kz
Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась к AIBA по поводу Левита
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В письме поясняется, почему тренеры Левита не смогли сразу подать протест и добиться пересмотра решения: "Казахстанские тренеры просто не поверили своим глазам, когда увидели, как поднимают руку эквадорскому боксеру".
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§ alex_60
Re: Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По правилам протест подаётся секундантом боксера в течении одной минуты после объявления победителя.
Путем подачи жёлтой карточки рефери на ринге.
После освобождения зоны вокруг ринга,
Секундант, вручивший жёлтую карточку, идёт к главному судье соревнований и заявляет что желает подать протест, заполняет заявление.
Всё дальнейшие протесты не рассматриваются.
Наши этого не сделали вовремя.
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§ alex_60
Re: Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати во втором круге один протест был удовлетворён. Россиянина.
Было все оформлено по правилам.
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§ Гога
Re: Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.09.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После драки кулаками не машут .
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§ 1234
Re: Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 22.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сами покупали "победы", то куда им идти ? ))
AIBA - коррумпирована, и уже давно. :-x
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