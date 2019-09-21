Сыкымы Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 989

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:53 Цитата: Добринцофф: главное понастроить



конкретно по Затобольску:

ДСУ-4 помните? Понастроило дороги по всей области, и не только по нашей. Понастроило целый жилой микрорайон, включающий в себя многоквартирные дома и 4-х квартирные дома коттеджного типа, огроменный бытовой комплекс, понастроило свою медсанчасть (МСЧ-38). Там теперь районная больница, которая переехала из 5-этажного здания, стоящего наискосок от Затобольского стадиона, в котором теперь -вдумайтесь! - обитает Зареченский сельхозтехникум!!! А здания с/х техникума в Заречном стоЯт до сих пор с голыми окнами-глазницами, как в Аркалыке 90-х годов...

ДСУ-4 понастроило газовую котельную, которая отапливала свои немаленькие цеха + весь микрорайон + общественная баню для всех желающих. До 1997 года это всё более-менее слаженно работало. Потом пришли "эффективные менеджеры" - и где сейчас ДСУ-4? Где райбольница? Где сельхозтехникум? Где газовая котельная? Вы знаете, как сейчас отапливаются квартиры в этом микрорайоне?

Ну, кто сейчас строит дороги по области - вы точно знаете. И хаете, что строят неспециалисты. А специалисты, благодаря "эффективным менеджерам", - рассосались в поисках лучших менеджеров...

Затобольский завод железобетонных изделий (ЗЗЖБИ) понастроили - канул в Лету с приходом "эффективных менеджеров" в конце 90-х (ну зачем нам свои ж/б изделия - из России ведь проще привезти).

Затобольский завод по ремонту дорожной техники (ЗРДТ) - и технику ремонтировали, и свою продукцию помалу выпускали (автоцистерны пользовались спросом)- пришли "эффективные менеджеры" в конце 90-х - теперь там сидят торгаши.

ДК "Дорожник" понастроили, в самом центре - и кино там "крутили", и концерты - с приходом "эффективных менеджеров" теперь там тоже сидят торгаши.

Ну да, нам ведь хорошие дороги "дяденька "Ван" сделает, и плиты для домостроя проще из России возить... И ДК "Золотой колОсс" все культурные потребности населения обеспечивает... Потом с плитами спохватились - "ай-ай, дорого! Зачем же мы КЖБИ и ЗЖБИ в городе, и ЗЗЖБИ в Затобольске похерили???" А давайте привлечём инвесторов и новый ЗЖБИ понастроим, нам ведь старьё не нужно. А вы были на "новом" ЗЖБИ?

"Кустанайводстрой" помните? Который по всей области водоводы строил... С приходом "эффективных менеджеров" - где он теперь?

Вот вам и "понастроили"...



[Исправлено: Сыкымы, 22.09.2019 - 01:55]