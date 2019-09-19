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§ NG.kz
«Терра» больше не «инкогнита»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально меня туда давно зазывала подруга. Она побывала в костанайском ресторане Terra еще полгода назад. И с тех пор, угощаясь, например, моими баклажанами, не забывала добавлять: «А в «Терре» они хрустящие, с заливкой...» Мизансцена повторялась. Я отговаривалась тем, что не люблю новые заведения, всегда жду, когда крахмал со скатертей осыплется. И вдруг - бац! - и осознала, что работает-то «Терра» уже немало, в Костанае многие за такой срок успевают не только стартануть, но и закрыться.
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§ Маркс
«Терра» больше не «инкогнита»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Почему фотографии только сока и десертов? Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, показывающее степень прожарки? Блин, рано я на радостях пятерку влепила!

У меня тоже претензия! Почему Дора всегда обедает без спиртного? Может быть поэтому и испортила себе желудок, все-таки спиртное и обеззараживает и помогает переваривать пищу и возбуждает аппетит. К тому же, как всем нам известно, во всех меню есть раздел "Напитки", а значит обзоры заведения без учета этого раздела считаются неполноценными. Можно было бы брать с собой на задание мужчину, который в свою очередь взял бы на себя тяжелое бремя дегустации спиртных напитков совместно с предлагаемыми блюдами, тогда обзор был бы куда полнее, чем эти сюсюканья с женским уклоном.
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§ drakon
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе,

Юля, вот пожалуйста

И мясо и в разрезе... :lol: :oops:
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§ drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ещё мяса хочет? Вот,Лилли

кажется спрашивала, где мясо... :lol: :oops:
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