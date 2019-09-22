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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Досуг вчера и сегодня
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И суть-то - не в самих призах, а в привлечении какой-то части молодежи к привлекательному и полезному досугу. Но для того, чтобы возродить в нашем городе эту игру, необходимо сделать хотя бы две вещи.
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§ abaika95
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Досуг вчера и сегодня
abaika95


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Сообщений: 550
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.09.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Я хорошо сознаю, что мои заметки не слишком газетны. Слишком они некусачие//

Газетная зематка не обязательно должна быть кусачей, если такие тендецнии преобладают в издании то его можно смело называть желтушным)

А так хорошую интересную тему поднял Юрий Яковлевич, плюсую.
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