alex_60 Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5011

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 //столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя.///



А при чем тут проверка на алкоголь у стоявшей на перекрёстке машины.

Может тогда всех кто ехал по Мауленова Дощанова проверить.

И по Майлина.