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§ NG.kz
Узбекистан и Россия обошли Казахстан в медальном зачёте чемпионата мира по боксу
NG.kz

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Сообщений: 36779
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла шесть медалей на чемпионате мира, который с 9 по 21 сентября проходил в Екатеринбурге. Единственное золото национальной команде принёс Бекзат Нурдаулетов из Туркестанской области.
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§ alex_60
Re: Узбекистан и Россия обошли Казахстан в медальном зачёте...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5008
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У узбеков и профи были.
Свыше 91. 6 боев 6 побед в профи.
Чемпионат не был квалификацией на олимпиаду.
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