Добринцофф:



Добринцофф:

Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?

Добринцофф:

Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.

Добринцофф:

У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?