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Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?
Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.
И вообще постоянно критикуя малый бизнес в своих статьях ,Воронин ни разу не предложил альтернативу,что он конкретно предлагает взамен мелких лавочников и малого бизнеса в целом?
Может быть возродить советские магазины с пустыми полками и хамоватыми продавщицами?
Вместо салонов красоты-дом быта?
Одно СТО на весь город и запчасти на авто по большому блату?
Вместо Египта,Турции-путёвка в пансионат Заря?
У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?
Отстали от всего развитого мира лет на 50 не меньше и до сих пор не можете успокоиться.