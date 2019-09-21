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≡ Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов займётся вопросами введения утилизационного сбора для производителей и импортёров пластиковых упаковок и, возможно, запрета на продажу полиэтиленовых пакетов после 2025 года.
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§ maxsaf
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 000 000 × 0.05 = 750 000
750 000 × 365 = 273 750 000 тенге в год.
Эх, если бы эти деньги на экологию пошли...
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§ alex_60
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.
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§ alex_60
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А факту это все фигня.
Очередной выхлоп. Работу работают.
Пакеты уже года четыре платные.
В Костанае.
У меня кстати ещё те, бесплатные лежат
Для употребления.
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§ Тот самый
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.


Лет 20 назад так и было. Пакеты были плотными, с припаянными ручками. Их использовали по много раз, старшеклассники даже в школу с ними ходили ))) А до этого авоськи верёвочные и сумки тканевые.

Большинство проблем экологии из-за одноразовых изделий типа пакетов, одноразовой посуды, упаковок, бутылок и тары, китайских/корейских машин со сроком службы в 10 лет.
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§ drakon
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вывод из всего - этого?
Строить - мусоросжигательные Заводы... :lol: :-o
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§ drakon
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не та - пародия, что в Затоболовке - построили.
Сортируют мусор. Но он же никуда не девается.
Там же и лежит, только сортированный... :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
Сыкымы


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Сообщений: 986
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам главы Минэкологии, предполагается, что в магазинах пакеты будут продавать покупателям, а не выдавать бесплатно, как это зачастую происходит сейчас.


Да с какого перепуга пакеты - бесплатные? Любой расход магазина/продавца изначально заложен в цену товара, даже плата за вывоз мусора из контейнеров. Не министерство, а детский сад, чесслово... Даже некоторые школьники, и то уже знают, что конечный потребитель платит ЗА ВСЁ, в магазинах нет ничего бесплатного!!!
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