Тот самый Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 180

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Цитата: alex_60:

Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.



Лет 20 назад так и было. Пакеты были плотными, с припаянными ручками. Их использовали по много раз, старшеклассники даже в школу с ними ходили ))) А до этого авоськи верёвочные и сумки тканевые.



Большинство проблем экологии из-за одноразовых изделий типа пакетов, одноразовой посуды, упаковок, бутылок и тары, китайских/корейских машин со сроком службы в 10 лет.