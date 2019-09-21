Добринцофф Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6714

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:48 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36134 А о ком печемся мы? Львиная часть малого бизнеса занята в сфере обслуживания. Официанты, туроператоры, продавцы всего на свете, дизайнеры любых профилей, а также визажисты, косметологи Источник:

Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди?

Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу и уж конечно не пользуется услугами дизайнера ,то это не значит что эти профессии не нужны.

И вообще постоянно критикуя малый бизнес в своих статьях ,Воронин ни разу не предложил альтернативу,что он конкретно предлагает взамен мелких лавочников и малого бизнеса в целом?

Может быть возродить советские магазины с пустыми полками и хамоватыми продавщицами?

Вместо салонов красоты-дом быта?

Одно СТО на весь город и запчасти на авто по большому блату?

Вместо Египта,Турции-путёвка в пансионат Заря?

У вас 70 лет времени было и что вы построили в итоге?

Отстали от всего развитого мира лет на 50 не меньше и до сих пор не можете успокоиться.