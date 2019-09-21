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§ NG.kz
Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 сентября скончался Алмабек Куанышевич Шамшиев, с января 2013 года он работал акимом Карасуского района Костанайской области. Ранее дважды занимал должность заместителя акима Костаная - в 2005-2008 и 2012-2013 годах.
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§ arman_kst
Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иманды болсын. 62 года вроде.

[Исправлено: arman_kst, 21.09.2019 - 14:46]
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