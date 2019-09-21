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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ух ты! Я эффективная культура-мультура:)



Да! И у тебя есть последователи!
Абайка даже превосходит тебя. До сих пор не освоил цитирование форумчан. Использует цитаты, не указав автора. Вот, не является ли это нарушением авторских прав?

Дружище, не обижайся, если чем-то задела - я любя! :-) :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
До сих пор не освоил цитирование форумчан.

Министрам можно и так. :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Своего рода. Да, вот так.

Alex, прошу, не поймите превратно и позвольте дать совет. Приобретите уже определитель грибов
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