таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2596





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1014

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:11 Цитата: Vital:

Ух ты! Я эффективная культура-мультура:)





Да! И у тебя есть последователи!

Абайка даже превосходит тебя. До сих пор не освоил цитирование форумчан. Использует цитаты, не указав автора. Вот, не является ли это нарушением авторских прав?



Дружище, не обижайся, если чем-то задела - я любя!