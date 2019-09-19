/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 173 из 174«1...171172173174»
§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где и когда я назвал Вас антисемиткой?!



Тогда ЧТО ухудшило Ваше мнение обо мне?
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Антисемиты - это те, кого не любят евреи?
Вот эти слова.Если сомневаетесь в чём-либо, то Яндекс Вам в помощь.А ещё есть Википедия и Гугл.Как-то так...
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Хотелось бы узнать,преподавателем какого предмета Вы являетесь?Чтобы знать,какие вопросы можно затрагивать.
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Антисемиты - это те, кого не любят евреи? Вот эти слова.



Вот те раз! Не знала, что кого-то заденет моё ехидство! Ехидство в отношении евреев. Есть во мне такое, ибо обидно быть гоем.
:-)
Я не преподаватель. С детства школу не люблю!
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шуруповерт разбушевался.
крутит-вертит по ночам.
по закону вроде после 11 нельзя.
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Что-то как-то примитивненько.Хотя кому я это говорю...
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
elektron "Ну вот у дракона заразились? А ещё недавно ему в укор ставили, что он "чёрточки" использует"


Возможно, я допустила ошибку, руководствуясь правилом:"Тире ставится, если подлежащее и сказуемое выражены существительным" Цель - власть!
Вообще-то, чем дальше на форуме, тем больше "заражаюсь"! :-) Наверное, скоро приближусь к Виту. Вот, почему не наоборот? :-)
Вы уже второй форумчанин, указывающий мне на ошибку. Правда, тот деликатно написал мне в личку, при этом ещё и смягчив замечание фразой "И на солнце бывают пятна..." Но, думаю, всё же это была мне месть за "грАммар нАци"! :-)
Каюсь, каюсь, каюсь :-P
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: И на солнце бывают пятна..
И пусть тот кто без греха - ошибки! Первый бросит в меня камень - укажет на ошибку. (тире преднамеренно) Все мы люди и ничто человеческое не может быть чуждым. До Витала ещё далеко, расти и расти. :lol: Кстати он правильные вещи пишет. Извиняюсь, за столь общественный "наезд" :lol: Впредь не повторится. ;-) Да и тягаться в правописании, не претендую. :oops:
ПС: Просто нашёл уместным, решил не пропадать же такому случаю! ;-)

[Исправлено: elektron, 20.09.2019 - 18:15]
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня как пишут опасно ходить
В синих футболках. И с пакетами на которых чай Симба.
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот, почему не наоборот?

Потому что при тесных контактах более эффективная культура вытесняет менее эффективную. Вывод надеюсь очевиден ;-)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Потому что при тесных контактах более эффективная



Замечательно,Butch, что на форуме есть люди, которые всему могут дать научно-обоснованное объяснение!
:-)
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8011
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты! Я эффективная культура-мультура:) :oops:
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Действительно замечательно то, что Вы отличный спарринг-партнер своего рода. Встретить подобное изящество редкость, нечто на уровне "красной книги".
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch

Mille merci! Оценила! :-)
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4999
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
спарринг-партнер своего рода.


Своего рода.
Да, вот так.

[Исправлено: alex_60, 21.09.2019 - 14:10]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 173 из 174«1...171172173174»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: alex_60, abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 3
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх