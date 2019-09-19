таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2587





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1012

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 elektron "Ну вот у дракона заразились? А ещё недавно ему в укор ставили, что он "чёрточки" использует"





Возможно, я допустила ошибку, руководствуясь правилом:"Тире ставится, если подлежащее и сказуемое выражены существительным" Цель - власть!

Вообще-то, чем дальше на форуме, тем больше "заражаюсь"! Наверное, скоро приближусь к Виту. Вот, почему не наоборот?

Вы уже второй форумчанин, указывающий мне на ошибку. Правда, тот деликатно написал мне в личку, при этом ещё и смягчив замечание фразой "И на солнце бывают пятна..." Но, думаю, всё же это была мне месть за "грАммар нАци"!

Каюсь, каюсь, каюсь