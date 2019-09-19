Цитата: yudjin:

На выходные многие предметы не задают, значит тоже можно оставить в школе.

Значит частично облегчаются суббота и понедельник. Но это опять нужно помнить и постоянно просчитывать, что в школе оставить, что взять домой, для ученика такая организация и собранность просто нереальна. Да и не всегда все можно спланировать. К тому же 4 дня все-равно нужно таскать полный рюкзак, а чтобы надорваться вполне достаточно даже одного дня.

Цитата: yudjin:

Также с кедами на физру, альбомами, красками, пластилином.

Ну а вдруг дома что-то понадобится? Кеды на тренировку, красками порисовать захочется вечерком, вылепить скульптуру учителя из пластилина? Бежать что-ли в школу или иметь на все по два комплекта?