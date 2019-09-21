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≡ На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое решение приняли депутаты маслихата Костанайской области сегодня, 20 сентября, на внеочередной сессии. Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА, эти средства появились в результате экономии расходов по государственным закупкам.
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* maxsaf
На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
50 квартир для малообеспеченных многодетных семей, проживающих в Костанае.

Этих денег хватит примерно на покрытие 20% от стоимости нормальной квартиры для многодетных, а значит 80% они должны будут покрыть сами, и под определение малообеспеченных они уже не попадут видимо. А действительно малообеспеченные этой льготой воспользоваться скорее всего не смогут.

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2019 - 06:39]
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