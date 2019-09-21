maxsaf На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3278

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:38 Цитата: 50 квартир для малообеспеченных многодетных семей, проживающих в Костанае.

Этих денег хватит примерно на покрытие 20% от стоимости нормальной квартиры для многодетных, а значит 80% они должны будут покрыть сами, и под определение малообеспеченных они уже не попадут видимо. А действительно малообеспеченные этой льготой воспользоваться скорее всего не смогут.



[Исправлено: maxsaf, 21.09.2019 - 06:39]