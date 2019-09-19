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§ NG.kz
Аблязов боится - Генпрокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за высказываний Мухтара Аблязова. "Он сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул", - заявил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.
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§ abaika95
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Аблязов боится - Генпрокуратура//

Мда.. Надо генпрокуратуре помощника по связям с общественностью нормального)


Цитата- // Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца//

Оой и Лондонские детективы не раз не знают где он прячется?) как таг? осудили и не ищут в международный розыск не подают?) и откуда у Мухи столько денюжек штрафы выплачивать, за границей жить да еще за митинги закидывать?) он же не Володя Ленин на немецких марках.... Хотя кто знает кто знает)
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§ maxsaf
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3276
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нафига человеку с четырьмя миллиардами вообще что-то еще в жизни нужно? :-o
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§ таноми52
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нафига человеку с четырьмя миллиардами вообще что-то еще в жизни нужно?



Для некоторых деньги только дорога к цели - власти!
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§ Сталкер
Аблязов боится - Генпрокуратура
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.09.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понравились рассуждения одного уральского блогера на тему заявления чиновника генпрокуратуры "Аблязову нельзя верить".
- а как быть? Свобода вероисповедания тоже отменена? Хотим верим хоть в тапочки)))

[Исправлено: Сталкер, 20.09.2019 - 20:14]
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§ elektron
Аблязов боится - Генпрокуратура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой чую счас дискуссии начнутся. Вера - вероисповедание... ;-)
И да кстати, Цитата:
Сталкер:
Свобода вероисповедания тоже отменена?

всё таки да, есть запрещённые. :oops:
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§ Мишаня
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.09.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лондонские детективы не раз не знают где он прячется?) как таг? осудили и не ищут в международный розыск не подают?)

Да ещё и суд Лондона в долларах штрафует. Правда автором спича не указано, то ли сингапурские, то ли канадские. Может виртуальные....
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§ alex_60
Аблязов боится - Генпрокуратура
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По хабару же вроде писали на днях показывали.
Дуэль муха- соловей.
И кто победил.
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§ alex_60
Аблязов боится - Генпрокуратура
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру Путин декларацию о доходах
Предоставляет. Всё знают что у него автомобиль Волга, мотоцикл. Ещё что то
А у нас нет.
Вопрос-почему?
Есть что скрывать?
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§ elektron
Аблязов боится - Генпрокуратура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Есть что скрывать?

Да чё скрывать то? Пару фондов в СШП и усё, один заморозят, другой разморозят, за определённую сумму. Ну недвижимость в Лондоне, Франции, Швейцарии. Но всё же для семьи. Не для себя лично. ;-)
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§ elektron
Аблязов боится - Генпрокуратура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
дорога к цели - власти!

Ну вот у дракона заразились? А ещё недавно ему в укор ставили, что он "чёрточки" использует :lol:
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§ alex_60
Аблязов боится - Генпрокуратура
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да чё скрывать то?

И что даже Волги и мотоцикла нет.
Нищета.
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§ elektron
Аблязов боится - Генпрокуратура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И что даже Волги и мотоцикла нет. Нищета.

Ну власть же должна быть примером для подражания,
А не уподобляться таким как Аблязов. 8-)
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