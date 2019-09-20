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§ NG.kz
Чем можно заменить навоз на даче?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад, в сентябре, проходя мимо одного дачного участка в своем обществе, заметил ярко-желтое пятно за забором, размером в четверть дачного надела. Из разговора с хозяином понял, что это горчица - очень полезное растение для плодородия ежегодно истощаемой при возделывании земли наших дачных участков.
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§ INKAZ
Re: Чем можно заменить навоз на даче?
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 20.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То же засадил горчицей. Уже взошла на 10 см. А что если оставить до весны? А весной вскопать?
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§ denfostr
Re: Чем можно заменить навоз на даче?
denfostr


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Сообщений: 85
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.09.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перкапывать-дурная работа и вредная. Подкосите и слегказаделайте, например тяпкой не глубже 5 см. Во-первых, перекапывая глубоко, вы перворачиваете слои и разрушаете структуру почвы. Во-вторых, за зиму - весну корни сами отомрут и останутся еда для подземной фауны и ходы для доступа воздуха. Ну, а поотив вредителей никто не отменял севооборот. Так что не надрывайтесь перекопкой, берегите себя и землю.
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§ denfostr
Re: Чем можно заменить навоз на даче?
denfostr


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Сообщений: 85
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.09.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, можно дешевле, чем в семяных магазинах куить семена горчицы и, кардамона, например. Подскажу в лавках на рынке орт. И кстати, сидераты, наверное происходит от английского ceed, т. Е. Семена... Так что не кормите перекупщиков.
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§ denfostr
Чем можно заменить навоз на даче?
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.09.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, можно и не косить, весь смысл в том, что до цветения скашивается. Пока, все соки не ушли на рост цветов. А весной вся эиа масса растительности уже истлеет и будет готовая мульча. В лесу на лужайке никто ничего не перекапывает, но проверьте какая там рыхлая земля и все растет.
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§ denfostr
Re: Чем можно заменить навоз на даче?
denfostr


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Сообщений: 85
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.09.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня на огороде, очень мало сорняков, особенно, когда много замульчировано. А в этот год засушливый мульчировал опилками. А те сорняки, что вырастали шли на мульчирование. Так что рад, что у меня растут сорняки, не нужно далеко ходить за ними.
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