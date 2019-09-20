denfostr Чем можно заменить навоз на даче? #4





(Пользователи) Сообщений: 85

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 21:21 Да, можно и не косить, весь смысл в том, что до цветения скашивается. Пока, все соки не ушли на рост цветов. А весной вся эиа масса растительности уже истлеет и будет готовая мульча. В лесу на лужайке никто ничего не перекапывает, но проверьте какая там рыхлая земля и все растет.