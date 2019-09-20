Цитата: Маркс:

Нужно самой снимать на видео таких упырей, которые и сами не хотят учиться и другим мешают. Потом сдавать видео родителям и копию в полицию,





Это был бы прекрасный педагогический приём! Ещё и пригрозить, что видео может попасть в интернет. Новые времена, новые технические возможности - новые приёмы воздействия на учеников





Цитата: Маркс:

И уважение к учителю должно быть не по делам его, а просто по месту его работы. Ну не будет же никто ставить подножку летчику в самолете, потому-что последний пока еще не успел завоевать уважения пассажиров.





Тут, Маркс, не соглашусь. Летчик, экскурсовод - это всё временно. А учитель с учеником общаются достаточно долго. Тут и становится ясно, какая цена этому учителю. Если и знаний маловато, и подать материал легко и понятно, и проч. не может, и умом не блещет (а в силу перечисленных в теме причин именно большинство таких недотёп сейчас и оказываются в учителях), то какого уважения он заслуживает?

Вежливость по отношению к учителю, как и к людям вообще, и уважение - это разные вещи.