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§ NG.kz
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района подозревается в получении взятки. Как сообщается, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование.
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* alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может "их" всех там надо перед назначением
на полгода садить,авансом так сказать,
чтобы почувствовали что да как,
а потом выпускать на работу.
в случае чего эти полгода потом засчитывать
как отбытую часть срока.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 16:11]
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§ Сабыр
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти нач земельных отношений вообще бывают не взяточники? Ну во всех областях гребут лопатой! :lol: Представляю сколько стоит столь тёплое местечко ;-)
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