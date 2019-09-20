alex_60 Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4991

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 Цитата: abaika95:



Ну что могут пенсионеры насоветовать.

У них и мозг не тот,и опыт прошлого века.

Ну тот же ж,местный, по городу выступает при переименованиях и подобных.

Свадебный генерал.

Так и этим уготована та же участь, к примеру, да надо бы Даригу наверх.

Ну или что им скажут.

Ну как не как не послушатся пенсионеров.

А ведь они только руки поднимали За,

За то что им скажут, когда в просиживали кресла в сенате.

Опыт есть.



[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 19:13]