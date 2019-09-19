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§ NG.kz
«Терра» больше не «инкогнита»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально меня туда давно зазывала подруга. Она побывала в костанайском ресторане Terra еще полгода назад. И с тех пор, угощаясь, например, моими баклажанами, не забывала добавлять: «А в «Терре» они хрустящие, с заливкой...» Мизансцена повторялась. Я отговаривалась тем, что не люблю новые заведения, всегда жду, когда крахмал со скатертей осыплется. И вдруг - бац! - и осознала, что работает-то «Терра» уже немало, в Костанае многие за такой срок успевают не только стартануть, но и закрыться.
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§ юля елиссева
«Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Чудо свершилось! Обозрения вернулись! Наверное, сегодня в Кустанае снег выпадет!
И еще, кто посоветует Доре хорошего гастроэнтеролога? ///

[Исправлено: Iney, 19.09.2019 - 09:56]
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§ юля елиссева
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева


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Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смело ставлю пять баллов за обозрение! Дора, пролечитесь у хорошего гастроэнтеролога и требуйте от издателя финансирования обозрений в каждом номере!
И, смотрю, по всем пунктам Дора выставила "Терре" пятерки. Такое, на моей памяти во второй раз. Первым был, почивший в бозе, "Базилик".
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§ drakon
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то само здание Терры напоминает
мне - здание ГОВД, на Тарана... :lol: :-o :oops:
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§ alex_60
«Терра» больше не «инкогнита»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то само здание Терры напоминает мне - здание ГОВД, на Тарана..


воспоминания "приятные" ?
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§ drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
воспоминания "приятные" ?

Особенно - питание, в Подвале.
36 копеек в сутки.
А тут - половина минимальной
зарплаты, за 1 обед... :lol:
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§ alex_60
«Терра» больше не «инкогнита»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Особенно - питание, в Подвале. 36 копеек в сутки.


в клетке? там разве кормят.
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§ drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в клетке? там разве кормят.

Алекс, ты чё? Так ниразу и не сидел?
Да кормили там раньше, Следственно -
арестованных и Административно -
осужденных.
Меню того времени:
Завтрак - 250 гаммов хдеба и стакан чая.
Обед - борщ или суп, без мяса, без хлеба.
Ужин - хлет и чай, как утром... :lol:
Всё это стоило - 36 копеек... :lol: :-o
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§ alex_60
«Терра» больше не «инкогнита»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтрак - 250 гаммов хдеба и стакан чая. Обед - борщ или суп, без мяса, без хлеба. Ужин - хлет и чай, как утром...


нормальная диета.
типа курорта для желающих похудеть.
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§ drakon
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Смело ставлю пять баллов за обозрение!

Юля, а кто же это - дизлайкнул?... :-o
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§ юля елиссева
«Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Юля, а кто же это - дизлайкнул?..

какой нибудь веган, наверное
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§ юля елиссева
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, уважаемая Дора, "Терра" - мясной ресторан. Почему фотографии только сока и десертов? Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, показывающее степень прожарки? Блин, рано я на радостях пятерку влепила!
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§ drakon
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе,

Придётся теперь Доре, приглашать подругу
и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
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§ INKAZ
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 20.09.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это где?
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§ MedVed820607
Re: «Терра» больше не «инкогнита»
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 20.09.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
INKAZ:
Это где?

угол чехова/гоголя
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