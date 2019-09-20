Маркс "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 521

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:25 Цитата: таноми52:

А когда все сплошь грамотны, а некоторые и превосходят своих учителей в каких-то дисциплинах, то истинного уважения удостаиваются только действительно Учителя.

Да какое-там превосходство может быть над учителем, кроме как стоимостью смартфона? А если все знаешь, иди работай, не мешай учиться другим! И уважение к учителю должно быть не по делам его, а просто по месту его работы. Ну не будет же никто ставить подножку летчику в самолете, потому-что последний пока еще не успел завоевать уважения пассажиров. Или там экскурсовода в музее никто в трезвом уме и твердой памяти материть не будет, особенно по причине того, что экскурсовод хуже играет в "Варкрафт".



Сейчас уважение строится по принципу "успешности", умеешь крутиться, рубить капусту, толкаться и кусаться на пути к хлебному месту, значит будешь уважаемым в глазах молодых. А кто такой учитель? Затравленное, бесправное, мало получающее существо, пытающееся научить кого-то быть по жизни успешным. Это выглядит примерно так же, как толстый тренер по фитнесу, лохматый парикмахер, бедный банкир и пр. Какое же может быть доверие и уважение у молодых к профессии учителя, если само общество опустило ее ниже плинтуса? Правильно Батька заступился за учителей, пусть все знают, что учитель - это святое. Пусть теперь сто раз подумают, стоит ли рисковать своей головой, прежде чем трогать и донимать учителя.