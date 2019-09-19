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§ NG.kz
Когда говорит министр, учитель молчит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родительская общественность негодует: в редакцию по телефону, на WhatsApp и другими возможными способами обращаются мамы школьников, озабоченные тем, что их дети подрывают здоровье, таская в своих ранцах запредельный для них вес потенциальных знаний. А началось все с легкой руки правительства.
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§ Змея Подколодная
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это камень такой тяжелый. Гранит науки,как никак. Желаю всем школярам и студентам его раскусить) Ну а по сабжу, который год мусолят тему с весом школьных рюкзаков и все никак. С каждым годом рюкзаки тяжелее, а качество образования все легче и легче.
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§ Гога
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем они вообще нужны - *учебники по трудовому обучению, рисованию, физкультуре* ?? Ещё и по пению .
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§ Гога
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы годовой учебник не разделить на 4 части - по четвертям ??И обложки картонные убрать ? Но это такая нерешаемая задача ! Просто потому нерешаемая , что , кроме родителей , никому это не надо . Главное [code]*Что касается индивидуальных шкафчиков, то сейчас мы определяем возможности, цену решения вопроса в школах. * - и решающее слово здесь - *цена*.
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* yudjin
Когда говорит министр, учитель молчит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Зачем они вообще нужны - *учебники по трудовому обучению, рисованию, физкультуре

Ну как зачем? Типографии и аФторы тоже осенама хотят кушать... и красиво жить.
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* yudjin
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поставить 1 600 шкафчиков на наших площадях просто нереально.

А если захотеть?
К примеру в школе, где мой ребенок учится во всем трёхэтажном младшем блоке на этажах в коридорах нет совершенно ничего. только стены, окна и тюль.
Пространства между дверями в кабинеты совершенно пустые, хотя можно было сделать эти шкафчики. Пусть небольшие, не заменяющие раздевалки, а только для принадлежностей. Но это же надо думать и делать лишние телодвижения... а кому это из администрации школы надо?
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§ Гога
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
yudjin
Да понимаю .Поэтому и каждый год разные. И не решать ничего .Поболтают наверху - и забудут.Может шкафчики поставят- там *цена решения вопроса* интересная,можно поделиться.
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§ Гога
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.09.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*а кому это из администрации школы надо?* - Никому , вот на родителей и свалят.
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* Маркс
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
Маркс


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Сообщений: 521
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.09.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пространства между дверями в кабинеты совершенно пустые, хотя можно было сделать эти шкафчики. Пусть небольшие, не заменяющие раздевалки, а только для принадлежностей.

А какой смысл в этих шкафчиках? Кроме второй обуви там нечего оставлять. Учебники нужны дома, чтобы делать уроки. Все прибамбасы типа циркулей и карандашей тоже. Что там хранить-то, кроме рогаток, бомбочек и других ненужных для образования вещей?
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* yudjin
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Учебники нужны дома, чтобы делать уроки.

Не все. К примеру дома, мы не пользуемся учебниками по математике и русскому. Учитель даёт задания на листочках каждый раз и каждому ребенку. Их и выполняем в обычной тетрадке. А учебники по ...музыке или труду... Их же даже не выдавали на руки - в школе где-то лежат.
На выходные многие предметы не задают, значит тоже можно оставить в школе. Также с кедами на физру, альбомами, красками, пластилином.
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§ INKAZ
Re: Когда говорит министр, учитель молчит
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 20.09.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая тема разделить учебники по четвертям.
И сделать все одного формата А5
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* Маркс
Когда говорит министр, учитель молчит
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
На выходные многие предметы не задают, значит тоже можно оставить в школе.

Значит частично облегчаются суббота и понедельник. Но это опять нужно помнить и постоянно просчитывать, что в школе оставить, что взять домой, для ученика такая организация и собранность просто нереальна. Да и не всегда все можно спланировать. К тому же 4 дня все-равно нужно таскать полный рюкзак, а чтобы надорваться вполне достаточно даже одного дня.
Цитата:
yudjin:
Также с кедами на физру, альбомами, красками, пластилином.

Ну а вдруг дома что-то понадобится? Кеды на тренировку, красками порисовать захочется вечерком, вылепить скульптуру учителя из пластилина? Бежать что-ли в школу или иметь на все по два комплекта?
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