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§ NG.kz
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане. Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.
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§ Букет счастья
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 20.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей :-(
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§ drakon
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
для того чтобы получить бесплатное жильё

Где это - написано, что бесплатное?... :lol: :oops: :-o
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