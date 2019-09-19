yudjin Re: Когда говорит министр, учитель молчит #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6109

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:15 Цитата: Поставить 1 600 шкафчиков на наших площадях просто нереально.

А если захотеть?

К примеру в школе, где мой ребенок учится во всем трёхэтажном младшем блоке на этажах в коридорах нет совершенно ничего. только стены, окна и тюль.

Пространства между дверями в кабинеты совершенно пустые, хотя можно было сделать эти шкафчики. Пусть небольшие, не заменяющие раздевалки, а только для принадлежностей. Но это же надо думать и делать лишние телодвижения... а кому это из администрации школы надо?