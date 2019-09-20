лимон Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1041

Регистрация: 21.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:20 хорошо "отворачивать" имея неприкосновенность



а так да, неуправляемые детишки, помню в школе учитель физики был, даже старшие классы у него сидели тихо как мышки, голос не повышал никогда, у одного нашего одноклассника в журнале возле фамилии была подпись учителя "свистун", за то что тот свистнул случайно в классе. после него был совсем молодой учитель-физик, так на его уроках самолетики летали, выходили без спроса, кидались тряпками ...