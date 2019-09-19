abaika95 Re: Аблязов боится - Генпрокуратура #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата- // Аблязов боится - Генпрокуратура//



Мда.. Надо генпрокуратуре помощника по связям с общественностью нормального)





Цитата- // Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца//



Оой и Лондонские детективы не раз не знают где он прячется?) как таг? осудили и не ищут в международный розыск не подают?) и откуда у Мухи столько денюжек штрафы выплачивать, за границей жить да еще за митинги закидывать?) он же не Володя Ленин на немецких марках.... Хотя кто знает кто знает)