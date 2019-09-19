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§ NG.kz
Аблязов боится - Генпрокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за высказываний Мухтара Аблязова. "Он сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул", - заявил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.
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* abaika95
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Аблязов боится - Генпрокуратура//

Мда.. Надо генпрокуратуре помощника по связям с общественностью нормального)


Цитата- // Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца//

Оой и Лондонские детективы не раз не знают где он прячется?) как таг? осудили и не ищут в международный розыск не подают?) и откуда у Мухи столько денюжек штрафы выплачивать, за границей жить да еще за митинги закидывать?) он же не Володя Ленин на немецких марках.... Хотя кто знает кто знает)
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§ maxsaf
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3276
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нафига человеку с четырьмя миллиардами вообще что-то еще в жизни нужно? :-o
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§ таноми52
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нафига человеку с четырьмя миллиардами вообще что-то еще в жизни нужно?



Для некоторых деньги только дорога к цели - власти!
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