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≡ Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане. Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.
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§ abaika95
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
abaika95


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Сообщений: 538
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек//

Зачем в СКО еще и с работой если можно "вымитинговать" себе хату в столице) а прописку не проверили у них? они все проживают в Нуре? если даже в очереди на жилье не стоят) а вообще интересная тенденция, почему инвалиды не "выходят"? Сироты? Малоимущие? почему именно многодетные?) какой-то дядька на них ставку сделал?)
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§ alex_60
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньгами бы требовали.налом.
По сто миллионов.
В долларах.
Чего мелочиться.
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездетные тоже должны выйти.
И требовать денег.
Детей нет, содержать некому,
Дайте денег.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деньгами бы требовали.налом.

Ничего смешного.
Провозгласили себя Социальным Государством-
будьте добры, платить - Социал... :lol:
Безработным - пособие по Безработице,
Не имеющим жилья, квартирные пособия.
А для того, чтобы смеяться над Соседом-
много ума - не нада... 8-) :lol: :oops: :-x
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
будьте добры, платить - Социал... Безработным - пособие по Безработице, Не имеющим жилья, квартирные пособия.


Всё это есть. И зарегистрированным безработным платят, и работу предлагают.
И квартирные пособия тоже.
И платят за ком услуги если доходы маленькие.
Всё как в Германии.
И ещё куча всяких пособий.
Ну что ты в самом деле.
И которые просят квартир в Нурсултане не на улице живут.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И ещё куча всяких пособий.

Значит - врут они мне уже
почти 20 лет... 8-) :-o
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну ты же видишь, даже кредиты государство за людей погашает.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кредиты государство за людей погашает.

Надо сказать, своим. Чтобы кредиты-взяли... :lol:
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§ ElleR
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 19.09.19 - 22:19
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