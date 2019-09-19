abaika95 Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане #1





(Пользователи) Сообщений: 538

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:27 Цитата- // в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек//



Зачем в СКО еще и с работой если можно "вымитинговать" себе хату в столице) а прописку не проверили у них? они все проживают в Нуре? если даже в очереди на жилье не стоят) а вообще интересная тенденция, почему инвалиды не "выходят"? Сироты? Малоимущие? почему именно многодетные?) какой-то дядька на них ставку сделал?)