abaika95 Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:52 Цитата- // кнопочных шайтанов такая сила воздействия//





Откуда откуда, все от туда из соц сетей батюшка) в купе с помощью спецов манипуляторов и политтехнологов можно такого натворить) а с чего разом в благополучной Франции в один день собирается куча народу в желтых желетах?) рассылка в соц сетях и фейсбук делают свое дело, Украина, Египет, Тунис, злополучная Ливия,Сирия,Грузия,Армянские демонстрации, Российские практически уже ежимесечные митинги,наши недавние абсолютно "дурные" по своему смыслу антикитайские митинги возникшие на ровном месте) откуда это все?) понятно есть внутреполитические проблемы, есть пути их решения, есть кучка недовольных, они везде есть и в Германии и Италии, но все вместе, воздействие этой кучки недовольных активно "вещающих" со всех рупоров, помощь спецов-техническая и денежная, все вместе дают такой эффект что народ ведется на их якобы "демократическую повестку" хотя это обычная пропаганда, при чем иногда такая лживая что диву даешься как люди ей верят) а люди верят и это говорит о том что нет никакого иммунитета перед такими вызовами) захочет один дядька чтобы были митинги в Турции или в той же Франции и они будут, хоть об стенку бейся и доказывай что там народ неплохо живет, а люди всеровно выйдут) а потом в ютьюбе "эксперты" блогеры всезнайки без образования, будут вещать о миллионах недовольных вышедших на улицы и что то якобы там изменивших) Ливия Сирия+