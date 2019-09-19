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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу, 13-го, случилось невиданное и неслыханное: Мухтар АБЛЯЗОВ вновь обратился к населению своей бывшей страны, но это выступление не только не стали глушить, более того, его анонсировали и рекомендовали к просмотру.
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


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Сообщений: 538
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // кнопочных шайтанов такая сила воздействия//


Откуда откуда, все от туда из соц сетей батюшка) в купе с помощью спецов манипуляторов и политтехнологов можно такого натворить) а с чего разом в благополучной Франции в один день собирается куча народу в желтых желетах?) рассылка в соц сетях и фейсбук делают свое дело, Украина, Египет, Тунис, злополучная Ливия,Сирия,Грузия,Армянские демонстрации, Российские практически уже ежимесечные митинги,наши недавние абсолютно "дурные" по своему смыслу антикитайские митинги возникшие на ровном месте) откуда это все?) понятно есть внутреполитические проблемы, есть пути их решения, есть кучка недовольных, они везде есть и в Германии и Италии, но все вместе, воздействие этой кучки недовольных активно "вещающих" со всех рупоров, помощь спецов-техническая и денежная, все вместе дают такой эффект что народ ведется на их якобы "демократическую повестку" хотя это обычная пропаганда, при чем иногда такая лживая что диву даешься как люди ей верят) а люди верят и это говорит о том что нет никакого иммунитета перед такими вызовами) захочет один дядька чтобы были митинги в Турции или в той же Франции и они будут, хоть об стенку бейся и доказывай что там народ неплохо живет, а люди всеровно выйдут) а потом в ютьюбе "эксперты" блогеры всезнайки без образования, будут вещать о миллионах недовольных вышедших на улицы и что то якобы там изменивших) Ливия Сирия+
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


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Сообщений: 538
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сами дебаты такие..... ну фу от Соловьевского к барьеру так не тошнило как от этих двух, они друг друга стоят) и модератор тоже свои 5 копеек вставлял, не профессионально как то)
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§ Ваш земляк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Получил задание озвучить увиденное?Исполнительный?Когда повышение?
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Исполнительный?Когда повышение//

Когда тебя понизят, меня повысят)
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§ Тот самый
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то даже смотрел. Если не блокируют, то и смотреть никому не интересно :lol: :lol: :lol:
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§ юля елиссева
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 11:57
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.09.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а люди верят и это говорит о том что нет никакого иммунитета перед такими вызовами

Может уже больше вопрос в том, чему люди не верят...
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // вопрос в том, чему люди не верят//

госпропаганде люди не верят она себя дискредетировала а теперь доверие вернуть будет очень не просто(если не врать),традиционной вере и религии по тем же причинам и молодежь кичится сейчас что не верят и не смотрят телевизор.....

А что приходит на смену этому "неверию"?

Новый культ еще лживие темнее и безобразней, не верят люди государству зато верят всяким проходимцам типо демократам правдорубам, которым пофиг на народ и государство им к власти надо придти либо себя попиарить а потом придут к власти и будет тоже самое против чего боролись, проходили уже история все помнит...

не ходят в традиционную церковь и мечеть, зато повально идут к экстрасенсам, шаманам, ведуньям, бородатым мужичкам без теологического образования и в итоге потом оказываются в сексуальном рабстве в Турции либо с автоматом в Сирии....

Не верят телевизору, зато верят супер экспертам из интернета, блогерам из ютюбчика и расылкам из ватсапа......
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